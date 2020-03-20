С-400 и "Искандер" будут участвовать в параде в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в параде Победы будут участвовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Они станут частью механизированной колонны, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Всего же на Дворцовой площади представят более 110 образцов новейшего вооружения и военной техники. Как сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, механизированную колонну возглавит легендарный танк Великой Отечественной войны - Т-34. Экипажи боевых машин уже начали тренировки.

Кроме современных ракетных комплексов, по Дворцовой площади пройдут танки новейшей модификации - Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", бронемашины "Тигр" и "Тайфун", артиллерийские установки разных модификаций, бронетранспортеры БТР-82А и другая техника.

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут участвовать более 4,8 тысячи человек. Это военнослужащие, курсанты, представители силовых ведомств.