Врачи рассказали, где четверо петербурженок заразились COVID-19

В Петербурге подтверждены еще четыре случая коронавирусной инфекции. Все новые пациентки госпитализированы в больницу имени Боткина и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Самой молодой заболевшей 51 год, недавно женщина вернулась из Австрии, к врачам обратилась сама с симптомами ОРВИ. Вторая пациентка прибыла из США, ей 69 лет.

70-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу имени Боткина после того как 14 марта она вернулась из Германии и плохо себя почувствовала.

Самой пожилой пациентке 87 лет, она не выезжала за границу, но контактировала с родственником, который 17 марта прилетел из Италии.

Всего в Петербурге выявлено 14 заболевших коронавирусной инфекцией, двое пациентов уже вылечились, остальные находятся в больнице.