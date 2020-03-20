Клиентские центры "Россети Кубань" временно перешли в онлайн-формат

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой компания "Россети Кубань" временно приостановила очный прием клиентов в Центрах обслуживания и Пунктах приема потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Клиентские офисы перешли в дистанционный формат обслуживания.

Для решения вопросов по технологическому присоединению, оказания дополнительных услуг в сфере энергоснабжения теперь можно воспользоваться онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра компании "Россети Кубань". Заявки подаются через "Личный кабинет" на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и Портале ТП.РФ www.портал-тп.рф.

Обращения потребителей по другим вопросам принимаются через интернет-приемную на официальном сайте компании "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") www.kubanenergo.ru. А обращения по вопросам качества электроснабжения - через Портал "Светлая страна".

Информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании "Россети Кубань" доступна по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России - бесплатный).

Все ранее принятые в работу документы в центрах обслуживания и пунктах по работе с потребителями "Россети Кубань" будут рассмотрены и в случае необходимости направлены "Почтой России".

О восстановлении очной работы Центров обслуживания клиентов будет сообщено дополнительно.

"Россети Кубань" (маркетинговый бренд ПАО "Кубаньэнерго") отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу "Россети". В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"