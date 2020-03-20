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20.03.2020 08:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке "Атлант"

Текст: Николай Грищенко
Фото: МЧС России по Ростовской области Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар. Огнем уничтожено павильоны и товары на площади около 700 квадратных метров.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона, первое сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи 20 марта. В пять часов утра пожару была присвоена наивысшая категория сложности - третья. К тушению были привлечены 88 человек и 30 единиц техники,

Пожарным удалось не допустить распространения пламени и огнем оказались уничтожены два торговых павильона, площадью 680 квадратных метров. В 06.33 пожар оказался локализован.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

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