Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке "Атлант"

На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар. Огнем уничтожено павильоны и товары на площади около 700 квадратных метров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона, первое сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи 20 марта. В пять часов утра пожару была присвоена наивысшая категория сложности - третья. К тушению были привлечены 88 человек и 30 единиц техники,

Пожарным удалось не допустить распространения пламени и огнем оказались уничтожены два торговых павильона, площадью 680 квадратных метров. В 06.33 пожар оказался локализован.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.