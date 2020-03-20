В Астрахани пациент тубдиспансера зарезал соседа по палате

В Астрахани в тубдиспансере один из пациентов напал на своего соседа по палате. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружил во время вечернего обхода дежурный врач.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Астраханской области, по подозрению в убийстве нападавший задержан.

По версии следствия, в ходе возникшей ссоры он схватил нож и нанес мужчине несколько ударов в область спины и груди, от чего пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", сообщает Следственный комитет региона.