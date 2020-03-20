Энергетики Ямала противостоят коронавирусу

"Ямалкоммунэнерго" принимает все необходимые меры для недопущения появления и распространения COVID-19. От работников компании зависит жизнеобеспечение городов и поселений Арктического регион, переход всех категорий работников на удаленную работу невозможен.

Руководство "Ямалкоммунэнерго" призвало директоров филиалов и дочерних предприятиях с особой внимательностью подойти к состоянию здоровья своих работников, при возможности и необходимости перевести их на дистанционный режим работы, а также на всех рабочих местах обеспечить антисептическими средствами регулярную обработку рук персонала, организовать регулярное проветривание и дезинфекцию помещений моющими хлорсодержащими средствами.

Уже сегодня в структурных подразделениях компании обеспечено ежедневное измерение температуры тела на рабочих местах. При выявлении повышенной температуры такие работники будут направляться незамедлительно домой на больничный лист.

Кроме того, принято решение о продлении срока вахты до трех месяцев. Энергетикам, вынуждено находящимся на межвахте, будут произведены авансовые выплаты. Это коснется специалистов из четырех филиалов: Тазовский, Губкинский, Приуральский и Ямальский.

Больше всего сотрудников, работающих по вахтовому методу, в филиале АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский. Врио директора филиала Михаил Гурин подчеркивает: "Необходим индивидуальный подход к людям, оставшимся на вахте. Так, работникам из сельской местности требуется попасть домой к посадке огородов. Городские, по мере возможности, будут подменять друг друга без миграции. Пересмотрим графики рабочего времени и при необходимости графики отпусков".

После прозвучавшего заявления директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец о переносе и продлении школьных каникул в компании было принято незамедлительное решение предоставить оплачиваемые отпуска вне графика сотрудникам с детьми. Дети не должны оставаться без присмотра в любом случае.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"