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20.03.2020 08:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала под Екатеринбургом группировку торговцев наркотиками

Текст: Татьяна Воробьева

Управление ФСБ Свердловской области задержало четверых членов межрегиональной преступной группы, организовавших торговлю наркотиками на территории Екатеринбурга.

Спецоперацию провели при силовой поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии.

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Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, фигуранты организовали тайники с "товаром" недалеко от садоводческого товарищества "Волчиха" в Первоуральске.

"По месту проживания задержанных обнаружены и изъяты полимерные свертки с синтетическими и растительными наркотиками общей массой более двух килограммов", - передает УФСБ.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Максимальное наказание , предусмотренное статьей, лишения свободы на срок до двадцати лет.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Борьба с наркотиками

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