ФСБ задержала под Екатеринбургом группировку торговцев наркотиками

Управление ФСБ Свердловской области задержало четверых членов межрегиональной преступной группы, организовавших торговлю наркотиками на территории Екатеринбурга.

Спецоперацию провели при силовой поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, фигуранты организовали тайники с "товаром" недалеко от садоводческого товарищества "Волчиха" в Первоуральске.

"По месту проживания задержанных обнаружены и изъяты полимерные свертки с синтетическими и растительными наркотиками общей массой более двух килограммов", - передает УФСБ.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Максимальное наказание , предусмотренное статьей, лишения свободы на срок до двадцати лет.