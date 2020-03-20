РФ направила Франции ноту по ситуации с россиянами на Costa Pacifica

Россия по дипломатическим каналам попросила Францию разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство России в Париже направило соответствующую ноту во французское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, 35 туристов из России из-за карантина оказались заблокированными на корабле вблизи Марселя.

"Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе", - информировала Захарова. По ее словам, разрешение так и не было получено. "Выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации. Люди находятся с 9 марта без остановок на корабле", - отметила дипломат.

Напомним, в настоящее время на круизном лайнере не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Несмотря на это, Франция отказалась принять корабль и выпустить всех иностранных граждан.