Роспотребнадзор предостерег от "бесплатных подписок" на цифровой контент

"В условиях повышенного внимания потребителей к сервисам, предоставляющим доступ к цифровому контенту, многие онлайн-кинотеатры, образовательные, музыкальные, игровые и иные платформы в настоящее время проводят социально ориентированные маркетинговые акции по предоставлению бесплатного доступа к своим ресурсам", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При оформлении соответствующих подписок специалисты ведомства рекомендуют потребителям учитывать такие особенности предоставления услуг цифровыми сервисами, как правила возврата платежей и условия привязки к аккаунту пользователя банковской карты. Особое внимание специалисты советуют обратить на так называемую "автоподписку", подразумевающую автоматическое списание денег с карты потребителя.

"Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ к контенту после процедуры привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту. Как правило это означает автоматическое списание ежемесячной стоимости подписки", - подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует желающим воспользоваться бесплатными цифровыми услугами внимательно изучить настройки и воспользоваться функцией управления оплатой за выбранный сервис или контент в ручном (неавтоматическом) режиме. "В таком случае денежные средства не будут списаны с карты, если Вы перестали пользоваться сервисом и забыли о подписке", - пояснили в ведомстве.