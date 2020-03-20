Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19

Насколько велика вероятность того, что коронавирус ослабнет летом? Текущие исследования частично обнадеживают, однако у ученых недостаточно данных, чтобы бескомпромиссно ответить на этот вопрос.

Чтобы оценивать сезонную уязвимость Sars-CoV-2, необходимо учитывать различные факторы. Американское исследование, проведенное учеными под руководством Мохаммеда Саджади, показывает: вирус особенно распространяется там, где средняя температура 5-11 градусов по Цельсию, а относительная влажность - от 47% до 79%. Тем не менее, этот анализ не учитывает суточные максимальные температуры, меры сдерживания распространения вируса или особенности COVID-19.

Ученые предложили "упрощенное моделирование погоды, которое может предсказать регионы, наиболее подверженные риску значительного распространения COVID-19 среди населения". Но при этом авторы вынуждены признать: "Даже если имеет место корреляция с температурой и широтой, прямая причинно-следственная связь всех факторов не установлена".

Другая работа, проведенная учеными под руководством Вей Ло из Гарвардской медицинской школы (США), не обнаружила доказательств того, что климат оказывает сильное влияние на распространение вируса.

Выживаемость вируса вне организма хозяина зависит не в последнюю очередь от структуры вируса. У некоторых вирусов геном находится не только в структуре белковой оболочки (капсида), но и в липидной. Благодаря этому жирному покрытию вирусы более восприимчивы к тем или иным условиям окружающей среды. Например, ряд исследований, проведенных в последние годы, подтверждает, что в сухом и холодном воздухе вирус гриппа чувствует себя лучше, чем во влажном.

SARS-CoV-2 также имеет оболочку, поэтому следует учитывать сезонное воздействие на распространение этого вируса, говорится в шведско-швейцарском докладе, опубликованном в журнале MedRxiv.

При этом авторы делают поправку на то, что неопределенность в параметрах велика, поэтому "временное снижение уровня заболеваемости может быть связано с сочетанием сезонных колебаний и усилий по борьбе с инфекцией". Более того, у нового вируса в настоящее время много потенциальных хозяев, поэтому изменение климатических условий не является достаточно значимым фактором, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Ситуация изменится только после того, как иммунитет людей сможет противостоять SARS-CoV-2.