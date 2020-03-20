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20.03.2020 13:18
Рубрика: Общество

Школьникам рассказали, как они могут изменить мир

Текст: Ксения Колесникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Серия открытых уроков "ПроеКТОриЯ" продолжается в дистанционном формате для всех школьников страны. Это профориентационный проект нацпроекта "Образование". На последнем уроке эксперты - "Авторы перемен" - рассказали ребятам: как с помощью своих идей и проектов они могут менять мир к лучшему.

Фото: iStock
Как происходит переход школ на дистанционное обучение

К прямому эфиру из НИТУ "МИСиС" в режиме телемоста подключились школьники из Комсомольска-на-Амуре, Гурьевска, Волгограда и Пестово.

Ребята узнали истории сверстников, которые уже сейчас запускают свои проекты по искусству, технологиям, спорту, помогают старшим. А Мария Уварова из Российского движения школьников рассказала о всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы", который призван развивать волонтерство среди учащихся.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров призвал ребят участвовать в конкурсах, соревнованиях. Он отметил, что инновации - "это всегда то, что опережает время".

Следующий всероссийский открытый урок пройдет 9 апреля и будет посвящен творческим профессиям.

Справка "РГ"

"ПроеКТОриЯ" - самый масштабный профориентационный проект в России, который реализуются при поддержке Минпросвещения. Его основная цель - познакомить учеников 8-11-х классов с перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Национальные проекты 2019-2024

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