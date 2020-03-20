ТАСС покажет фильм о Путине

Все серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", включая те, что еще не были опубликованы, будут показаны в большом фильме, подготовленном ТАСС.

Напомним, что проект с 20 февраля выходил на ресурсах ТАСС. Теперь все серии трехчасового интервью президента будут объединены в итоговый фильм. Интервью приурочено к двадцатилетию работы Владимира Путина на высших постах государства.

Как сообщает агентство, в фильме будут не только уже опубликованные фрагменты, но и ранее не обнародованные: о свободе слова, о роли журналистов, о семье, отдыхе и личных потерях.

Помимо этого, авторы покажут "кухню" проекта, и отрывки, которые не попали ни в одну из серий.