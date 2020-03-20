У лыжника Рыбкина коронавирус не подтвердился

У лыжника Владимира Рыбкина, из-за болезни которого был отменен чемпионат России в Малиновке, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

18 марта в Малиновке должен был начаться чемпионат России по лыжным гонкам. Однако менее чем за час до старта первой гонки один из участников почувствовал себя плохо. В итоге с подозрением на коронавирус он был госпитализирован, а турнир отменили.

В пятницу сам спортсмен в Instagram рассказал о том, что диагноз коронавирус у него не подтвердился. Однако пока до выписки из больницы еще далеко.

"Я очень рад этому. Но, конечно, есть и минусы, - сказал он. - У меня сегодня взяли еще раз все мазки, все анализы, и через неделю только меня отпустят домой. Вот так вот. Через неделю я должен третий раз сдать анализы, и тогда мне выпишут сертификат, что диагноз не подтвержден, и я смогу уехать домой".