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Рубрика: Общество

Участники досрочного ЕГЭ-2020 напишут заявления о переносе экзаменов

Текст: Ксения Колесникова

До 1 апреля все региональные органы управления образованием должны провести перерегистрацию участников досрочного периода ЕГЭ. Он переносится на июнь. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

- Необходимо провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период государственной итоговой аттестации. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов,- заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию и в места, определенные региональным Минобразования.

Фото: Михаил Синицын
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Напомним, на досрочный этап ЕГЭ зарегистрировалось примерно 32 тысячи человек. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение перенести его на июнь. "Досрочники" - это в основном выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода. А выпускники текущего года - пойдут, как и прежде, в основные дни: для них ничего не меняется.

При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо другим по объективным причинам, подтвержденным документально, государственные экзаменационные комиссии регионов могут разрешить сдавать экзамен в другие сроки.

Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ будет опубликована на сайтах региональных органов управления образованием.

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