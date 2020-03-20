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20.03.2020 15:09
Рубрика: Общество

Исследование китайских врачей обозначило угрозу коронавируса еще год назад

Текст: Наталья Панасенко

Ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук КНР предупредили о новом коронавирусе еще год назад, в начале марта 2019 года.

Исследователи сообщали, что коронавирусы, передаваемые летучими мышами, рано или поздно вызовут волну инфекций в Китае.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
Большинство случаев заражения COVID-19 исходят от людей без симптомов

Однако к предупреждению команды Пэн Чжоу (Peng Zhou), опубликованному в швейцарском журнале MDPI, отнеслись без должного внимания.

А между тем, в статье китайские ученые пишут, что летучие мыши, предполагаемый источник нового инфекционного заболевания COVID-19, представляют собой настоящий природный резервуар вирусов. Причем не только коронавирусов, но и большого количества других типов вирусов.

Переход инфекции на людей, предупреждают коллеги Чжоу, не только возможен, но и вполне вероятен по двум причинам. Первая: мыши живут рядом с людьми и сельскохозяйственными животными. Вторая: некоторые коронавирусы летучих мышей могут инфицировать людей. Это относится, в частности, к Sars-CoV, вызывающего SARS - тяжелый острый респираторный синдром (атипичная пневмония).

То же самое, по-видимому, относится и к новому коронавирусу Sars-CoV-2. В статье, недавно опубликованной в Nature, команда Чжоу предположила, что виновник нынешней пандемии проникает в своих жертв через тот же белок, что и возбудитель SARS.

Поэтому год назад ученые предупреждали, что "изучение коронавирусов летучих мышей должно стать актуальной проблемой для выявления признаков раннего предупреждения эпидемий SARS в Китае".

Как теперь выяснилось, опасения вирусологов подтвердились.

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