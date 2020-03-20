Закон Ульяновской области от 18 марта 2020 года № 22-ЗО "О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребёнка"

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребёнка (далее - выплата), определяет категории лиц, имеющих право на получение выплаты, а также регулирует иные отношения, связанные с её осуществлением.

Статья 2. Категории лиц, имеющих право на получение выплаты

1. Право на получение выплаты имеет женщина, родившая первого ребёнка в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года (далее - женщина, ребёнок соответственно), при одновременном наличии следующих условий:

1) возраст женщины по состоянию на день рождения у неё ребёнка не превышал 25 лет;

2) женщина является гражданином Российской Федерации и постоянно или преимущественно проживает на территории Ульяновской области не менее трёх лет;

3) женщина не лишалась родительских прав и не ограничивалась в этих правах, а также в отношении её не принималось решение об отмене усыновления ребёнка по вине усыновителя;

4) женщина состоит в браке с отцом рождённого ею ребёнка, заключённом в органах записи актов гражданского состояния;

5) женщина либо её супруг имеет постоянный источник дохода по состоянию на день рождения ребёнка.

2. В случае смерти женщины, признания её недееспособной, безвестно отсутствующей или объявления её умершей, а равно лишения женщины родительских прав в отношении родившегося у неё ребёнка либо ограничения её в этих правах право на получение выплаты имеет отец ребёнка, совместно с ним проживающий.

Статья 3. Размер выплаты

Размер выплаты составляет 100 000 рублей.

Статья 4. Срок обращения за получением выплаты. Правила назначения и предоставления выплаты

1. Срок обращения за получением выплаты составляет двенадцать месяцев со дня рождения ребёнка.

2. Правила назначения и предоставления выплаты, включая перечень документов, необходимых для принятия решения о её назначении, или содержащихся в таких документах сведений, перечень оснований для принятия решений об отказе в назначении выплаты, а также порядок принятия указанных решений утверждаются Правительством Ульяновской области.

Статья 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется в установленном Правительством Ульяновской области порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов







