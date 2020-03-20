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20.03.2020 16:41
Рубрика: Общество

Ушел из жизни историк литературы Олег Коростелев

Текст: Людмила Прохорова
Фото: imli.ru Фото: imli.ru
Фото: imli.ru

20 марта на 62-м году жизни скончался ученый, исследователь литературы русского зарубежья, автор множества научных проектов, публикаций и изданий Олег Коростелев. Информация об этом появилась на сайте ИМЛИ РАН, где в последние годы он был заместителем директора по научной работе и заведующим отделом "Литературное наследство".

Олег Анатольевич создал журнал "Литературный факт", "был неутомимым тружеником, ученым-подвижником, делателем без страха и упрека", пишут его коллеги.

Олег Коростелев родился 11 января 1959 года в Прокопьевске (Кузбасс, Кемеровская область). Окончил Новосибирский государственный педагогический институт, работал журналистом, печатался как литературный критик в новосибирских газетах и журналах. Кандидат филологических наук (1995, диссертация "Поэзия Георгия Адамовича"). Преподаватель кафедры истории русской литературы XX века Литературного института имени А.М. Горького (1992-1999). В 1997-2006 гг. параллельно с основной деятельностью работал в глянцевой журналистике. В ИМЛИ РАН в разных должностях работал с 2003 года. В 2004-2017 гг. был ведущим научным сотрудником Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (заведующий научно-исследовательским отделом истории литературы и печатного дела). С 2016 года доцент МГИМО. Составитель и редактор десятков томов историко-архивных альманахов, сборников и научных изданий, автор более 300 статей и архивных публикаций в научной периодике.

"Появились сообщения о смерти Олега Анатольевича Коростелева. Этот удивительный исследователь заменял собой, наверное, десятки научно-исследовательских институтов. Не счесть книг, статей, предисловий, биографических справочников, которые появились благодаря его фантастической энергии. Огромная планета русского зарубежья с помощью Коростелева обрела фундаментальную научную основу. "Мэтр" русского литературного Парижа Георгий Адамович и великий Иван Алексеевич Бунин, Мережковский, Гиппиус и сотни других менее известных литераторов российского изгнания вернулись во всем объеме ими сделанного в нашу культуру потому, что был Олег. Мысли путаются. Светлая тебе память, дорогой друг…" - написал на своей странице в Facebook автор-исполнитель Виктор Леонидов.

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