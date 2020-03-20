В Бурятии из-за коронавируса начали производство масок с узорами

В Улан-Удэ текстильный комбинат начал производство многоразовых индивидуальных защитных масок в связи с распространением коронавирусной инфекции по стране. Их шьют из стопроцентного хлопка по специально разработанному лекалу.

За два дня комбинат выпустил три тысячи масок и начал их продажу предприятиям.

- То, что мы шьем сейчас, - это быстрый ответ на спрос, в дальнейшем мы можем сшить маску любого дизайна и наполнения, если будет спрос, - говорит директор предприятия Цыпилма Барасова.

На пробные варианты индивидуальных защитных средств уже наносят принты или вышивку, к примеру символы Бурятии. Если подобный дизайн будет востребован, производство поставят на поток.

Напомним, в Бурятии действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. На территории республики не зарегистрировано ни одного случая заражения. Всего в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф выявлено 199 заболевших.