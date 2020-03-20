В Госдуме призвали ограничить рост цен на раскупаемые товары

В магазинах поднимают цены на крупы, сахар и другие ходовые товары, искусственно раздувая ажиотаж. Жалобы граждан на эту тему депутаты передали в Минпромторг с просьбой повлиять на ситуацию.

Письмо с таким предложением в ведомство отправил зампред Комитета ГД по образованию и науки Борис Чернышов. В обращении, которое цитирует РИА Новости, он сообщил, что стоимость продуктов "кризисной корзины" - гречки, макарон, сахара и прочего - резко возросла на фоне пандемии коронавируса, на что и жалуются граждане в обращениях.

Вместе с ценами на продукты растут и цены на их доставку, указал депутат.

Он отметил, что дефицита товаров этой категории повышенного спроса в России нет, однако ажиотаж искусственно раздувается путем спекуляций на панике. Создается картина, что цены растут в связи с якобы возможным кризисом.

Повышение цен на продукты начинает двигаться от столицы в регионы, отметил депутат. "Так, цена за 1 кг гречки в Москве, взвинченная до уровня 250 рублей, сделает крупу дорогой для жителей мегаполиса, но абсолютно непосильной для населения большинства регионов", - пояснил Чернышов.

"Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости "кризисной корзины", - призвал парламентарий.