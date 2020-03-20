В Иране почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике с 19 февраля достигло 19644. Об этом сообщил заместитель главы министерства здравоохранения ИРИ Али Реза Раиси.

"За минувшие сутки выявлено 1237 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 149 человек умерли", - говорится в распространенном заявлении замминистра.

По данным Раиси, в Иране в общей сложности от заболевания погибли 1433 человека. При этом 6745 больных выздоровели.

Тегеран, как отметил чиновник, по-прежнему лидирует по количеству выявленных случаев заражения. За сутки в столице Ирана зарегистрировано 220 новых случаев заболевания COVID-19.