В Приднестровье винзавод перешел на производство антисептика

Тираспольский винно-коньячный завод, известный высококачественным коньяком, приступил к выпуску антисептика для борьбы с распространением короновируса. Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

В составе выпускаемого антисептика этиловый спирт, глицерин и перекись водорода: такой рецепт рекомендовала Всемирная организация здравоохранения как один из самых действенных для антивирусной дезинфекции. Жидкость разливают по литровым бутылкам, которые, в свою очередь, предоставил Тираспольский пивоваренный завод.

Как сообщает телеканал, первая партия в 10 тысяч бутылок уже отправлена на автозаправки, в супермаркеты и магазины Приднестровской молдавской республики. Остается добавить, что республике пока не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.