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Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму"

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    20.03.2020, 14:55
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Как мы знаем, всё зло на свете - от рок-музыки, потому что она, в свою очередь, от лукавого. Данную тему в очередной раз поднимает режиссер Марк Мейерс фильмом "Мы призываем тьму" (We Summon the Darkness), трейлер которого появился на YouTube.

Фото: youtube.com
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Синопсис - простой и зловещий, как козлиная голова: три девушки-металлистки отправляются на рок-концерт и знакомятся там с тремя юношами-металлистами. Вместе они решают поехать немного поугорать в загородном доме. Тогда как по новостям твердят о серии леденящих душу ритуальных убийств. И это значит, что без трупов, крови, трэш-могильного рока и, не исключено, происков темных сил не обойдется.

В главной роли - большеглазая красавица Александра Даддарио. А постаревший "чудак" Джонни Ноксвилл играет телевизионного проповедника, как раз и вещающего о том, что рок - зло и "зачем вы славите дьявола?".

Марк Мейерс - режиссер который - известен, кстати, замечательным байопиком про маньяка Джеффри Дамера "Мой друг Дамер", настоятельно рекомендуемом к просмотру. А те, кому фильм уже посчастливилось, характеризуют его в один голос исключительно хвалебно. То есть все внушает оптимизм.

Онлайн-премьера - 10 апреля.

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