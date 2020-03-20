Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму"

Как мы знаем, всё зло на свете - от рок-музыки, потому что она, в свою очередь, от лукавого. Данную тему в очередной раз поднимает режиссер Марк Мейерс фильмом "Мы призываем тьму" (We Summon the Darkness), трейлер которого появился на YouTube.

Синопсис - простой и зловещий, как козлиная голова: три девушки-металлистки отправляются на рок-концерт и знакомятся там с тремя юношами-металлистами. Вместе они решают поехать немного поугорать в загородном доме. Тогда как по новостям твердят о серии леденящих душу ритуальных убийств. И это значит, что без трупов, крови, трэш-могильного рока и, не исключено, происков темных сил не обойдется.

В главной роли - большеглазая красавица Александра Даддарио. А постаревший "чудак" Джонни Ноксвилл играет телевизионного проповедника, как раз и вещающего о том, что рок - зло и "зачем вы славите дьявола?".

Марк Мейерс - режиссер который - известен, кстати, замечательным байопиком про маньяка Джеффри Дамера "Мой друг Дамер", настоятельно рекомендуемом к просмотру. А те, кому фильм уже посчастливилось, характеризуют его в один голос исключительно хвалебно. То есть все внушает оптимизм.

Онлайн-премьера - 10 апреля.