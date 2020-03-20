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20 марта 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2020 год № 1064 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лицам, прибывшим на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, в том числе через другие города Российской Федерации:

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по номеру телефона 8-(800)-100-14-03;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

3) выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

2) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции;";

дополнить подпунктами 5-10 следующего содержания:

"5) обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, в том числе через другие города Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;

6) при организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора;

7) обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлять ежедневную информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

8) обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц;

9) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах;

10) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019.";

3) дополнить пункт 11 следующими словами ", а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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