Ассоциация юристов России поддержала призыв отменить антироссийские санкции

Ассоциация юристов России полностью поддержало заявление итальянских коллег - Ассоциации юристов Италии и ее главы Александро Мария Тирелли с призывом снять антироссийские санкции на фоне пандемии COVID-19.

Заявление итальянских юристов было размещено в СМИ 21 марта. Как отметили в АЮР, Россию и Италию связывают дружественные отношения в различных областях - экономической, политической, культурной, в том числе правовой.

Российские и итальянские юристы находятся в постоянном профессиональном контакте, участвуют в совместных юридических форумах и конференциях, где обсуждаются актуальные правовые вопросы.

"Италия - одна из ведущих европейских держав, которая может самостоятельно принимать решения, в том числе инициировать отмену антироссийских санкций, отказавшись от санкционной политики в адрес Российской Федерации, тем более что с точки зрения международного права введение санкций незаконно, - заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поддерживаем мнение итальянских юристов,в частности Александро Мария Тирелли, который заявил, что "из-за ограничительных мер Италия теряет около трех миллиардов долларов в год". Снятие санкций позволит нарастить экономический потенциал наших стран в нынешних непростых экономических условиях и условиях пандемии COVID-19".