Распоряжение губернатора Астраханской области от 19 марта 2020 года № 176-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области"

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" следующие изменения:

1.1. Дополнить распоряжение пунктами 8 -1 7 следующего содержания:

"8. Временно приостановить:

- проведение в Астраханской области досуговых мероприятий, в том числе культурных, спортивных, выставочных, развлекательных и просветительских, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) организаций независимо от отраслей и форм собственности с участием более 50 человек одновременно;

- работу кружков, секций, реализующих программы дополнительного образования для детей и взрослых, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, образовательных организациях всех форм собственности;

- проведение на территории Астраханской области государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке.

9. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, перевести процесс обучения учащихся, студентов, аспирантов на дистанционную форму.

10. Руководителям организаций перевести общежития образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, интернатов, иных образовательных организаций, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальный режим работы в соответствии с актами Роспотребнадзора.

11. Руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

12. Организациям всех форм собственности проводить мероприятия по санитарной обработке объектов внешней среды, общественного транспорта, помещений общего пользования многоквартирных домов, выпускаемой промышленной продукции.

13. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, руководителям организаций обеспечить организацию в зданиях аэропортов, железнодорожных и иных вокзалов зонирования помещений в целях разведения потоков пассажиров и встречающих их лиц и выделения зон для нахождения лиц, прибывших из эпидемически опасных по коронавирусной инфекции стран, а также лиц с подозрением на наличие ко- ронавирусной инфекции.

14. Агентству по делам молодежи Астраханской области организовать работу волонтерского движения при выполнении мероприятий противодействия распространению коронавирусной инфекции.

15. Министерству экономического развития Астраханской области разработать предложения по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

16. Министерству экономического развития Астраханской области совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области организовать ежедневный мониторинг цен товаров первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий.

17. Администрации Губернатора Астраханской области совместно с министерством здравоохранения Астраханской области организовать своевременное и достоверное информирование граждан о складывающейся обстановке на территории Астраханской области.".

1.2. Пункт 8 распоряжения считать пунктом 18 распоряжения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







