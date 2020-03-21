Банк России запустил обновленный официальный сайт

Банк России запустил обновленную версию официального сайта. Он получил мобильную версию.

Каждое из направлений деятельности мегарегулятора представлено отдельным разделом, все разделы организованы по единым стандартам. Поясняющие материалы в каждом разделе сопровождаются инфографикой и ссылками на полезные статьи и видеоролики для потребителей финансовых услуг.

"Безусловно, значительная часть нашей аудитории - это профессионалы и эксперты финансового рынка, но наш сайт полезен и для обычных людей, потребителей финансовых услуг, - отметила директор Департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рыклина. - Мы меняемся, потому что хотим быть понятными для всех".

Старая версия сайта размещена на old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта, после чего она останется доступна как архив. Основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru. Замечания и предложения по работе сайта можно направлять на адрес webmaster@www.cbr.ru.