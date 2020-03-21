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21.03.2020 20:46
Рубрика: Экономика

Банк России запустил обновленный официальный сайт

Текст: Игорь Зубков

Банк России запустил обновленную версию официального сайта. Он получил мобильную версию.

Каждое из направлений деятельности мегарегулятора представлено отдельным разделом, все разделы организованы по единым стандартам. Поясняющие материалы в каждом разделе сопровождаются инфографикой и ссылками на полезные статьи и видеоролики для потребителей финансовых услуг.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Безусловно, значительная часть нашей аудитории - это профессионалы и эксперты финансового рынка, но наш сайт полезен и для обычных людей, потребителей финансовых услуг, - отметила директор Департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рыклина. - Мы меняемся, потому что хотим быть понятными для всех".

Старая версия сайта размещена на old.cbr.ru, ее обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта, после чего она останется доступна как архив. Основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru. Замечания и предложения по работе сайта можно направлять на адрес webmaster@www.cbr.ru.

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