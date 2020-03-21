Белорусы будут возвращаться на родину российскими рейсами

Никаких проблем у белорусских граждан, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно, заверил 21 марта глава дипмиссии РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Высокопоставленный дипломат прокомментировал ситуацию с возвращением граждан Синеокой из третьих стран авиакомпаниями России. По его словам, которые приводит БЕЛТА, в субботу глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подтвердил посольству, что все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям даны, препятствий для посадки на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно.

Посольство России, уточнил Мезенцев, находится в тесном контакте с МВД Беларуси, а также с главой МИД Владимиром Макеем, который "сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".