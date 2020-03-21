Британские СМИ сообщили о пьяном дебоше, который учинил Шон Бин

Ряд изданий ранее сообщил о том, что известный британский актер, звезда "Властелина колец" и "Игры престолов" Шон Бин стал участником семейного скандала, разразившегося на борту самолета, который летел из Ванкувера в Лондон. Актер ранее находился в Канаде на съемках второго сезона сериала "Сквозь снег" (были они остановлены или благополучно завершились, не уточняется), американской версии одноименного фильма 2013 года, и возвращался к себе на родину.

Собеседник британского таблоида The Sun рассказал, что с самого начала путешествия Шон Бин и его 33-летняя жена Эшли Мур предавались возлияниям в бизнес-классе, и примерно к середине полета между ними началась ссора. По их голосам было слышно, что они находились под влиянием алкоголя, и слушать их разговор посторонним было очень неловко.

Изначально пара пребывала в приподнятом настроении, однако впоследствии страсти якобы накалились до такой степени, что супруга Бина вылила на его брюки полный стакан вина. Актер подскочил на месте и закричал на нее. А затем в приступе гнева запустил в Эшли своим стаканом. Судя по всему, по приземлении полицию не вызвали, и чета покинула борт самолета только в сопровождении сотрудников авиакомпании.

Однако материал издания Metro, вышедший несколько позднее, содержит слова представителя Шона Бина, который отметил, что хотя скандал и имел место, никто из вышеуказанных лиц не переходил от слов к действиям: вина никто не пил, а следовательно, не выливал и стаканами не швырялся.