Что ждет меломанов в выходные дни

Афиша музыкальных событий, которые могут "посетить" онлайн меломаны, представляет в ближайший месяц мировой формат. Не только московские концертные залы и театры, но и все крупнейшие музыкальные сцены мира пошли на беспрецедентный шаг - бесплатные онлайн-трансляции записей своих лучших постановок и концертов, а также спецпроекты музыкантов, играющих в пустых залах.

Так, Метрополитен опера в Нью-Йорке запустила онлайн-серию Nightly Met Opera Streams, предлагающую публике каждый вечер новую оперу - коллекции онлайн-спектаклей, записанных в формате HD за последние 14 лет. Спектакли находятся в доступе в течение 23 часов с момента начала трансляций.

21 марта будет показана "Лючия ди Ламмермур" Доницетти с участием Анны Нетребко и Петра Бечалы (спектакль 2009 года).

22 марта - "Евгений Онегин" Чайковского под руководством Валерия Гергиева с участием Рене Флеминг, Рамона Варгаса и Дмитрия Хворостовского (2007).

Венская опера, закрывшаяся на карантин, также продолжает работать, показывая записи своих лучших спектаклей.

21 марта будет показана запись спектакля "Золушка" (2018) в постановке Свен-Эрика Бехтольфа, а 22 марта - в его же постановке "Зигфрид" Вагнера под музыкальным руководством Александра Кобера. В партии Брунгильды - Ирене Теорин, Зигфрид - Стефен Гульд.

Баварская государственная опера в Мюнхене предлагает посмотреть 21 марта балет "Драгоценности" Джорджа Баланчина. Записи спектаклей Баварской оперы доступны для просмотра в течение 30 дней.

Берлинская опера в выходные дни покажет постановку Мартина Кушея "Кармен" с Анитой Рачвелишвили в заглавной партии. Дирижер Даниэль Баренбойм, а 22 марта - "Идоменео" Моцарта в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер - Симон Рэттл. С участием Магдалены Кожены, Ольги Перетятько и других.

Напомним, что московские музыканты проявили инициативу и устраивают концерты без публики в крупнейших концертных залах Москвы.

21 марта в Концертном зале Чайковского в формате филармонического "Домашнего сезона" выступят Лукас Генюшас (фортепиано) и Александр Бузлов (виолончель). В программе: Бетховен, Шуберт, Б. Чайковский.

В Большом зале консерватории 21 марта откроется фестиваль "Московская консерватория - онлайн". В программе открытия - "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

22 марта с сольной программой в Большом зале консерватории выступит Николай Луганский.