Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".

Соответствующий рейтинг составлен изданием Мilitary Watch Magazine. Как говорится в публикации, Т-14 "Армата" радикально отличается от советских танков и является амбициозной платформой.

Автор материала отмечает, что этот танк может использовать широкий спектр специализированных боеприпасов для 125-мм пушки, включая ракеты, способные поражать воздушные цели. При этом в перспективе на "Армату" может быть установлено 152-миллиметровое орудие. Кроме того, при создании Т-14 использованы новые композитные материалы, комплексы активной и динамической защиты, датчики и системы вооружения.

Другой попавший в топ-6 российский танк Т-90М "Прорыв" недавно успешно завершил испытания. Он сочетает в себе конструкцию основного боевого танка Т-90 с передовыми технологиями Т-14. На нем, в частности, установлена та же пушка и система управления огнем "Калина". Новая композитная броня и комплекс динамической защиты "Реликт" обеспечивают надежную защиту. А использование систем связи, аналогичных Т-14, улучшают ситуационную осведомленность и возможности ведения боевых действий в сети.

Как отмечается в материале, "Прорыв" можно считать более легким и дешевым аналогом Т-14. При этом Т-90М может превзойти многие танки потенциальных противников.

В танковый топ-6 также попали южнокорейский танк "Черная пантера" К2, китайский танк Type 99, японский Type 10 и израильская Merkava IV. Примечательно, что американского Abrams или германского Leopard в рейтинге не оказалось.