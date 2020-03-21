Евросоюз временно отменил программу расселения беженцев

В связи с пандемией коронавируса Евросоюз принял решение временно отменить программу расселения беженцев из лагерей в Италии и Греции, сообщает информагентство Sputnik.

По оценкам представителя Еврокомиссии, в Италии складывается сложная ситуация с коронавирусом, что привело к остановке общественной жизни. Соседние страны также приняли ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания. В этих условиях невозможно заниматься расселением мигрантов. После нормализации обстановки программа продолжится.

В Брюсселе полагают, что на границе Турции ситуация стабилизировалась. Там собрались более тринадцати тысяч беженцев, которые пытались прорваться в Грецию и далее в страны ЕС. Ранее Анкара, пытаясь добиться поддержки военной операции в Сирии, открыла границы с Европой и спровоцировала миграционный кризис.

Правительство Германии выступило с инициативой принятия подростков из числа беженцев без сопровождения взрослых. Кроме того, Евросоюз предложил мигрантам, находящимся в Греции, выплачивать две тысячи евро, если они согласятся вернуться домой.

Напомним, в ЕС действуют две программы переселения беженцев. Одна из них касается расселения по квотам 160 тысяч мигрантов из Италии и Греции. Она была утверждена в 2015 году, но до сих пор не выполнена из-за сопротивления ряда стран-членов Евросоюза. В 2017 году удалось распределить лишь около 32 тысяч беженцев. Кроме того, имеется программа по срочному распределению несовершеннолетних мигрантов.