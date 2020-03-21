Источник: Николич возглавит "Локомотив" летом

Будущее Юрия Семина на посту главного тренера "Локомотива" обсуждается уже давно. Разные источники сообщают, что контракт с 72-летним специалистом продлен не будет.

Издание Nemzeti Sport озвучило одного из вероятных преемников Семина на этом посту. Им является 40-летний Марко Николич, ранее возглавлявший венгерский "Фехервар".

С этим клубом он стал чемпионом Венгрии в сезоне 2017/18, а в прошлом сезоне привел команду к победе в Кубке страны. До этого он работал в сербском "Партизане", с которым сделал золотой дубль в сезоне 2016/17 годов.