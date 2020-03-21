Малком согласен выступать за сборную России

Бразильский нападающий "Зенита" Малком признался, что готов выступать за сборную России, если не будет приглашен в сборную Бразилии.

Малком в интервью изданию Foot Mercato рассказал о своих впечатлениях от российского футбола, а также признался, что готов выступать за сборную России.

"Если меня не будут вызывать в сборную Бразилии, а команда России проявит интерес к Малкому, то почему бы нет, - сказал он. - Конечно, сборная Бразилии - моя мечта и она стоит на первом месте. Но если не получится, то можно сменить гражданство. Так многие бразильцы уже сделали".

Малком также сравнил чемпионаты России и Франции. "Думаю, что уровень турниров почти одинаковый, - уверен он. - В Лиге 1 также много клубов, которые набирают не так много очков и редко побеждают. Здесь же четыре-пять клубов готовы претендовать на чемпионство. Поэтому в России конкуренция выше".

Малком также признался, что уровень российской премьер-лиги оказался намного выше, чем он себе представлял.