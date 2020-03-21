МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"

Москва решительно отвергает инсинуации о якобы использовании Россией "энергетического оружия и стремлении посеять раздор и неуверенность в западных странах", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, ссылками на "внешнего врага" и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

При этом американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток-2", теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой Россией на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители. Она связана, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции.

В МИД РФ отмечают, что в Вашингтоне заметна определенная нервозность. Однако в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном "сведении политических счетов", полагает Сергей Рябков.