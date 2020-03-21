Минфин разъяснил нюансы получения имущественного налогового вычета

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Для получения имущественного вычета учитываются расходы на новое строительство или приобретение жилых помещений: жилого дома, квартиры или комнаты. Если же купленное строение не признано жилым, то оснований для предоставления вычета нет.

Расположенные на садовых участках объекты признаются жилыми, если сведения о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года с назначением "жилое", "жилое строение".

Минфин пояснил, что граждане могут претендовать на имущественные вычеты по таким объектам, только если приобрели их, начиная с 1 января 2019 года. Заменять ранее выданные документы, а также вносить корректировки в них или в записи ЕГРН в части наименования указанных объектов, не требуется. Собственник может сделать это по своему желанию.

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (в России 13%). К вычету из налогооблагаемой базы можно предъявить расходы, связанные не только с покупкой квартиры или строительством дома, но также с лечением и приобретением лекарств, обучением, страхованием, вложениями в фондовый рынок, благотворительностью. Для его получения нужно, чтобы человек работал или получал другой доход, облагаемый НДФЛ.

Имущественные вычеты при покупке недвижимости традиционно самые популярные в нашей стране. В 2019 году за ними обратились 3,8 млн человек, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе. Граждане предъявили к вычету расходы на имущество на 1,53 трлн рублей. Таким образом они сэкономили 198,9 млрд рублей.

Максимальная сумма расходов на новое строительство или покупку недвижимости, с которой исчисляется налоговый вычет, ограничена планкой в 2 млн рублей. То есть максимально человек может вернуть 260 тысяч рублей уплаченного налога. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов составляет 3 млн рублей.