NI назвал самую смертоносную снайперскую винтовку России

В США заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Т-5000.

Журнал The National Interest опубликовал статью с броским заголовком "Встречайте Orsis Т-5000: самую смертоносную русскую снайперскую винтовку, о которой вы никогда не слышали".

Автор Калеб Ларсон сообщает, что российская компания ORSIS производит одну из самых мощных снайперских винтовок с продольно-скользящим затвором в мире.

В настоящее время это фирменное оружие российских снайперов. Выпускается она под различные калибры: .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum и другие. Все они известны своей точностью при стрельбе на большом расстоянии.

"С тысячи (или нескольких тысяч) метров команда снайперов, вооруженных Т-5000, могла бы подавить противоборствующие силы гораздо большего числа", - уверен автор.

И им даже не нужно никого убивать. Они способны просто жестко ограничить передвижение противника или даже обездвижить. А уже после этого можно вызвать огонь артиллерии.

Кроме того, несколько снайперских команд, работающих в тандеме, могут направлять движения вражеских войск по определенным каналам, чтобы привести их в засаду или к другим препятствиям.

Эксперт отмечает, что по конструкции Т-5000 радикально отличается от винтовок советского периода, когда предпочтение отдавалось удобству при массовом производстве и надежности. А точность и качество сборки были на втором месте.