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21.03.2020 19:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве подтверждены еще 6 случаев коронавирусной инфекции

Текст: Любовь Проценко

В Москве подтвердились еще шесть случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, к настоящему моменту в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания.

Среди заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице им. Башляевой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Немедленно предприняты меры по установлению круга близких контактов пациентов. Среди них - пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие, а так же таксисты, забиравшие пациентов из аэропорта. Двое из близких контактов госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

Штаб обращает внимание, что заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2381 Женева - Москва 09.03.2020

Рейс ТК 419 Стамбул - Москва 15.03.2020

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

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