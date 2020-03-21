Преступная группа, укравшая на Сахалине нефть, пойдет под суд

В Ногликский районный суд ушло уголовное дело в отношении 11 обвиняемых в хищении нефти из нефтепровода. Расследование заняло шесть лет.

По информации пресс-служба МВД России, организовал преступную группу 60-летний житель Южно-Сахалинска. Следствие выяснило, что работники нефтедобывающего предприятия сообщали ему, когда именно лучше подъехать к магистральному нефтепроводу для совершения кражи.

"Другие участники группы приезжали на грузовом автотранспорте и наполняли цистерны нефтью. В общей сложности злоумышленниками похищено около тысячи тонн сырой нефти. В результате ее перепродажи получен незаконный доход в размере свыше 20 млн рублей", - уточнили в пресс-службе МВД РФ.

Для реализации похищенной нефти преступники зарегистрировали две фирмы. Первый сигнал о снижении подачи нефти в трубопровод поступил правоохранителям в мае 2014 года.