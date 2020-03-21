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21.03.2020 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из Уфы закрыли вылеты самолетов в другие страны

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 21 марта самолеты из международного аэропорта "Уфа" закрылись на вылет. Об этом сообщила председатель республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

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По ее словам, международный терминал аэропорта Уфы будет принимать и обслуживать только воздушные суда с жителями республики, которые из-за ситуации с коронавирусом задержались в других странах. Всем, кто оказался в такой ситуации, советуют обратиться в посольство или консульство, перебронировать билеты и быстрее вернуться на родину.

Сегодня за пределами страны остаются около 3,2 тысячи жителей Башкирии. В то же время в республике находится делегация из республики Узбекистан, которая из-за сложившейся ситуации не может вернуться домой.

По данным минздрава РБ на вечер 20 марта, в стационарах Башкирии находятся 50 человек, в том числе семеро детей, с подозрением на коронавирус. Подтвержденных случаев заражения в регионе не зафиксировано.

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