Из Уфы закрыли вылеты самолетов в другие страны

С 21 марта самолеты из международного аэропорта "Уфа" закрылись на вылет. Об этом сообщила председатель республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

По ее словам, международный терминал аэропорта Уфы будет принимать и обслуживать только воздушные суда с жителями республики, которые из-за ситуации с коронавирусом задержались в других странах. Всем, кто оказался в такой ситуации, советуют обратиться в посольство или консульство, перебронировать билеты и быстрее вернуться на родину.

Сегодня за пределами страны остаются около 3,2 тысячи жителей Башкирии. В то же время в республике находится делегация из республики Узбекистан, которая из-за сложившейся ситуации не может вернуться домой.

По данным минздрава РБ на вечер 20 марта, в стационарах Башкирии находятся 50 человек, в том числе семеро детей, с подозрением на коронавирус. Подтвержденных случаев заражения в регионе не зафиксировано.