Коронавирус заставил магазины срочно набирать новых продавцов

Корреспонденты "Российской газеты" прошлись по магазинам в более двадцати российских регионах. Посмотрели, что лежит на продовольственных полках и есть ли ажиотаж, о котором последние дни так много говорят.

Как выяснилось, пик панического спроса из-за пандемии нового коронавируса в основном пришелся на прошлые выходные. Но потом начал снижаться, поскольку подолгу полки не пустовали. Их быстро заполняли необходимыми продуктами. Однако некоторые регионы пока не до конца справились с ажиотажем по некоторым видам товаров.

Покупатели взяли себя в руки

В Перми ажиотажа в магазинах нет, люди спокойны. Ритейлеры говорят, что нынешних запасов продуктов хватит как минимум на месяц. Никаких перебоев с поставками нет.

"Малолюдно и полки не выглядят пустыми в Сочи", - передает корреспондент "РГ", зайдя в один из магазинов крупной торговой сети.

В Якутии дефицита продуктов и товаров первой необходимости тоже нет. Базы забиты ими. И это связано не с коронавирусом, а с приближением вскрытия рек. Каждую весну оптовики делают огромные запасы, потому что с началом ледохода транспортное сообщение надолго приостанавливается из-за отсутствия мостов.

В Красноярске с полок пропадают только акционные товары (шпроты, оливки и другие консервы, продаваемые со скидкой). По словам продавцов торговых сетей, спрос на пресловутую гречку, консервы и туалетную бумагу до сих пор существует, но уже не в такой мере, как неделю назад. Хватает запасов и в мини-маркетах формата "у дома" - их владельцы утверждают, что вообще не ощутили никакого ажиотажа.

Спокойны покупатели во Владивостоке. Генеральный директор сети продовольственных магазинов Дмитрий Сулеев лишь подтвердил наличие слегка повышенного спроса на товары длительного пользования, которыми можно запастись. По его мнению, связано это с мощной информационной волной в СМИ.

"В Санкт-Петербурге продовольствия достаточно, на всякий случай сформирован резерв", - заявил глава города Александр Беглов. Представители сетей подтвердили, что запасы по основным товарным группам созданы в достаточном объеме. Ажиотажный спрос в магазинах если и был, то лишь пару дней назад. По словам продавцов, это происходило из-за повышенного спроса. Товары не успевали выставлять на полки. Но в действительности, никакого дефицита нет.

В Волгограде пик закупок тоже прошел. Легко поддающаяся панике часть населения бросилась скупать крупы, макароны, картофель. Но по большей части это коснулось крупных торговых центров. В магазинах шаговой доступности пустых полок не было. И в Благовещенске, столице самого "китайского" региона России, ажиотажа не обнаружено. В магазинах города, который находится в 700 метрах от Китая, никакого ажиотажа. "Не замечаем, чтобы кто-то продуктами или средствами гигиены запасался впрок", - говорит Анна Величко, администратор торгового зала одного из крупных супермаркетов города.

Пустых полок в Калининградской области корреспонденты "Российской газеты" не обнаружили. Точнее, были единичные ситуации, когда на полках не оказалось конкретного продукта, продаваемого со скидкой.

А вот что действительно пропало, так это санкционные товары (сыры, молочная продукция и колбасы из Польши, которые раньше незаконно продавались на улицах Калининграда). Ведь их провозили через границу физлица, которым сейчас въезд в соседнюю страну запрещен. Очевидцы рассказывают: в тот день, когда стало известно о закрытии калининградско-польских границ, к таким палаткам выстроились огромные очереди из любителей польской "санкционки".

Чего все-таки не хватает

Почти во всех хабаровских магазинах можно найти и крупу, и консервы, и муку, и другие товары, которые принято запасать на случай ЧП. Но не везде. В одном из популярных городских дискаунтеров опустели ящики с рассыпным с сахаром, рисом и гречкой, раскупили много банок с тушенкой и молоко по акции.

"Круп и сахара нет уже дня три, - рассказала продавец магазина. - У нашего поставщика пустые склады, когда будет поступление мы не знаем". Стоит отметить, что товар, который исчез с полок - наиболее выгодный по цене. Продукты чуть дороже, например, гречка, расфасованная по коробкам в магазине есть.

Цена имеет большое значение. Астраханцы в эти выходные собираются устроить бум на оптовом рынке "Славянка". Люди готовятся закупать много и дешево.

Средства дезинфекции, кстати, в последнее время в дефиците везде. В Хабаровске в нескольких аптеках на вопрос о наличии антисептика отвечают отрицательно. Нет ни специального геля, ни более бюджетного хлогексидина. В одной из аптек последнее средство находится. Предлагают купить еще и несколько спиртовых салфеток в индивидуальных упаковках. "Берите, потом не найдете, сейчас быстро все разбирают", - рекомендует провизор. По-прежнему невозможно найти и медицинские маски. "Точно нет? Совсем никаких? Даже детских?", - с надеждой спрашивают покупатели.

Опыт: палетные закупки

В Белгородской области торговые сети, фиксируя повышенный интерес покупателей, активизировали свои палетные закупки. Что это такое? Это когда у поставщика забирается товар, сложенный на огромных палетах.

О том, куда девать те же крупы, когда спрос упадет (а учитывая сформированные запасы, это произойдет надолго) уже задумались в торговых сетях. Представитель одного из федеральных ритейлеров Роман Черешнев отмечает, что весь логистический процесс уже перестроили с учетом потребностей каждого супермаркета.

"В режиме онлайн мы видим, где и какой товар раскупается, туда и перенаправляем машины с ним", - говорит Черешнев. Начальник управления потребительского рынка региона Владимир Зубов уверен, что самый верный способ побороть тот самый неоправданный рост спроса - пополнять полки супермаркетов постоянно, чтобы их пустота не усиливала страх людей.

В Ростовской области торговый бизнес вводит новые графики работы, привлекая дополнительные рабочие ресурсы. "Последние полторы недели мы видим повышенный спрос на крупы, мясо птицы, сахар и макароны. В связи этим мы уже увеличили частоту поставок в магазины, а также вывели дополнительный персонал, чтобы обеспечивать своевременную раскладку товара", - подтвердил замдиректора макрорегиона "Юг" крупной федеральной торговой сети Алексей Полянский.

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