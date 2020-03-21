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21.03.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане госпитализированы пятеро заболевших COVID-19

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане зафиксировали пять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все они завозные. Об этом сообщила "РГ" руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

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Четверо из заразившихся татарстанцы, еще один житель другого региона РФ. Двое вернулись в Татарстан из Франции и сразу же из аэропорта их отправили в Республиканскую инфекционную клиническую больницу (РКИБ). Двое прибыли из Швейцарии и еще один из Испании. Они первое время находились дома в режиме самоизоляции. Затем их также госпитализировали в РКИБ.

Пациенты чувствуют себя хорошо, температуры у них нет, болезнь протекает в легкой форме.

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Все люди, выступавшие с ними в контакт, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, первый случай COVID-19 в Татарстане был обнаружен у гражданина Франции, игрока волейбольного клуба "Зенит-Казань" Эрвина Нгапета. Он также находится сейчас в РКИБ в удовлетворительном состоянии.

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