Архангельский театр драмы представит премьеру "Пряслиных" онлайн

Архангельский театр драмы имени Ломоносова 21 марта проведет онлайн-трансляцию премьерного показа спектакля по роману Федора Абрамова "Пряслины. Две зимы и три лета".

Как сообщили в театре, заменить "живую" премьеру с публикой в зале на дистанционную пришлось из-за угрозы распространения коронавируса. С 21 марта в театре отменены все спектакли, до окончания режима повышенной готовности их можно смотреть только в интернете.

В год 100-летия Федора Абрамова "Пряслины" стали самой ожидаемой премьерой "Архдрамы". Спекталь поставил главный режиссер Калужского областного драматического театра Владимир Хрущев. Роман "Две зимы и три лета" переложил на язык театра молодой автор, журналист Максим Васюнов, который признался в соцсетях, что очень волнуется перед архангельской премьерой.

В деревенской хронике - так авторы определили жанр спектакля - задействованы 28 персонажей. И хотя книга и спектакль переносят в послевоенное северное село Пекашино, "Пряслины" рассказывают о вневременных человеческих взаимоотношениях. По словам режиссера, он хотел сделать спектакль с любовью к людям.

- По признанию Федора Абрамова, любовь и боль были мотивами написания этого произведения. Мы сделали очень современный спектакль с эмоциями и оценками сегодняшнего человека, который оказался в сложных обстоятельствах. Меньше всего хотелось делать стандартный пафосный эпос про деревню. Это очень живая история. Особенно интересны отношения молодых героев - Егорши, Михаила и Лизы Пряслиных. Дают ли им автор и время право любить, право на счастье? Эти вопросы Абрамов постоянно задавал в своих дневниках, - отмечает Владимир Хрущев.

Сценографию спектакля создал художник Анатолий Шикуля. На сцене будут взаимодействовать три стихии: небо, символизирующее надежду и веру, земля-основа с крепким домом Пряслиных и война, которая еще не забылась. Музыку к спектаклю написал пермский композитор Евгений Габов. Педагог Олег Щукин занимался со всеми артистами вокалом - они учились петь песни Пинежья, где происходит действие всех книг Абрамова.

Как отмечают создатели спектакля, одной из самых интересных героинь обещает стать Сказительница в исполнении Софьи Сыроватской с ее настоящей пинежской говОрей.

Поскольку артистам впервые придется играть без зрителей в зале, они предложили пользователям интернета поддержать их флешмобом: записать свои аплодисменты в сторис Instagram, отметив аккаунт arhdrama.

Трансляция "Пряслиных" начнется в 17.00 на сайте Архангельского театра драмы и в его аккаунтах в социальных сетях.