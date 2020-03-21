Псково-Печерский монастырь прекратил прием паломников из-за COVID-19

До 12 апреля прекращен прием паломников в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в своем видеобращении.

Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в монастырь, но отметил, что все богослужения проводятся.

- Будем молиться все вместе о том, чтобы благополучно, без потерь пройти это особое великопостное испытание, - подчеркнул Шевкунов.

Напомним, два дня назад в Псковской области было подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией.