Умер Кенни Роджерс

Американский певец и актер, автор песен и продюсер, одна из главных звезд музыки кантри, лауреат премии "Грэмми" Кенни Роджерс скончался 20 марта на 82-м году жизни в городе Санди-Спрингс, Джорджия.

Как передает USA Today со ссылкой на представителя артиста, легендарный исполнитель отошел в результате "естественных причин". То есть умер от старости.

Кенни Роджерс родился в 1938 году в Хьюстоне. На сцене - с пятидесятых. Сольную картеру начал в конце семидесятых после распада коллектива The First Edition, в котором Кенни работал до 1976-го.

Записал великое множество пластинок, которые то и дело становились "золотыми", "платиновыми" и "мультиплатиновыми". Альбомы Роджерса, начиная с пластинки 1977 года Kenny Rogers, регулярно царили на первых местах чартов.

Появлялся в ряде фильмов и сериалов, иногда - лишь на озвучке. В том числе в ситкоме "Как я встретил вашу маму", в "Прикосновении ангела", шоу "Доктор Куин: Женщина-врач", спортивной драмедии "Банда шести". Песни Кенни звучат в более чем 130 фильмах и сериалах.