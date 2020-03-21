Умер музыкант и кинематографист Джерри Слик

Американский барабанщик и кинематографист Джерри Слик, бывший муж легендарнейшей Грейс Слик, скончался в возрасте восьмидесяти лет.

Об этом сообщает Best Classic Band.

We are saddened to hear of the passing of #JerrySlick, drummer of The Great Society & Grace Slick’s first husband. Our condolences go out to his family and friends. -Team #GraceSlick.



Stream the Great Society today in his memory→ https://t.co/WN7130r4p3



📸 by Herb Green. pic.twitter.com/lwsmqapxuz — Grace Slick (@GraceSlick_JA) March 19, 2020

Печальная новость была подтверждена его нынешней женой и братом. Причина смерти не указана.

Джерри, старший из троих братьев Слик, родился в 1939 году. Отслужив в армии, женился на своей ровеснице Грейс Бартнетт Уинг - летом 61-го. А после медового месяца записался на курсы и вскоре начал снимать любительские фильмы, пока супруга работала в супермаркете.

В 64-м фильм Джерри получил первый приз на кинофестивале в Мичигане, но вскоре выяснилось, что путь парня к рок-н-роллу лежит увереннее, нежели чем к кино. Перелом же наступил после того, как Грейс впервые услышала Rolling Stones, и всё заверте… А в 65-м молодые, увидев афишу, пошли на концерт новой группы под названием Jefferson Airplane в клубе "Матрица" в Сан-Франциско - и прости-прощай. Так появился коллектив The Great Society. В котором помимо Грейс и Джерри работали его брат Дарби, Дэвид Майнер - вокалист, Бард Дюпонт и Питер Ван Джелдер.

Коллектив выпустил один сингл и после уже "разогревал" Jefferson Airplane. Куда Грейс вскоре и ушла. Оставшись без оси, The Great Society быстро развалились, а Джерри и Грейс расстались, в 71-м официально оформив развод.

Джерри Слик ненадолго присоединился к группе Final Solution, которая славы не стяжала, а потом вернулся к кинопроизводству.