Австралию "заразили" иностранцы

По состоянию на 14 часов 21 марта по местному времени в Австралии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1073. Более того, власти Австралии и специалисты по здравоохранению полагают, что еще не наступила самая тяжелая ситуация с распространением эпидемии в стране.

Как сообщается на сайте Nine News Australia, 20 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью корреспонденту 2GB радиостанции (2GB - Australia's most popular talk-back radio station) отметил, что около 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения за границей, либо контактов с теми, кто заразился за пределами страны. Подавляющее большинство случаев заболевания в Австралии было привезено из США.

В сообщении также отмечается, что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус, это означает, что фактическое число случаев заражения в США за последние несколько недель, может быть гораздо больше, чем говорят об этом официальные данные.

Еще неделю назад, губернатор австралийского штата Виктория Daniel Andrews обратился к федеральному правительству с предложением ограничить въезд американских туристов в страну. По сообщению местных СМИ, министру внутренних дел Австралии Питеру Даттону, после его визита в США диагностировали новый коронавирус. Сейчас он проходит лечение в больнице.

18 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил режим "чрезвычайной ситуации в области биологической безопасности" из-за эпидемии коронавируса. Согласно режиму ЧС граждане должны отказаться от всех зарубежных поездок из-за эпидемии. Такой запрет вводится в Австралии впервые.

19 марта Скотт Моррисон также заявил, что власти Австралии из-за коронавируса приняли решение ввести полный запрет на въезд в страну. Соответствующее положение начало действовать с 21:00 20 марта. Власти запрещают иностранцам, не имеющим вида на жительство, въезжать в Австралию; тем въезжающим, на кого не распространяется вышеуказанный запрет, необходимо находиться в 14-дневной изоляции. Это означает, что в настоящее время людям за пределами Австралии, имеющим студенческие и рабочие визы, въезд в страну временно ограничен. Скотт Моррисон на днях также отметил, что будет взвешивать возможность введения карантина и ограничения передвижения людей.

Чтобы сдержать распространение эпидемии, власти Австралии порекомендовали гражданам страны держаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров в качестве превентивной меры распространения инфекции. Также в стране были запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек. 21 марта власти Австралии также закрыли главный городской пляж австралийского Сиднея Бондай-Бич.