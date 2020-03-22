Фото: как могли выглядеть герои "Властелина колец" с другим кастом

Британский развлекательный интернет-портал Digital Spy решил на время перенестись в альтернативную реальность и представить на суд изрядно заскучавшей аудитории образы героев экранизации "Властелина Колец" Дж.Р. Р. Толкина с теми актерами, которые изначально предположительно планировались Питером Джексоном и компанией на главные и второстепенные роли трилогии. Получилось достаточно забавно, а временами и неожиданно удачно.

На роль Арагорна претендовали Николас Кейдж (по его словам), Рассел Кроу и Дэниэл Дэй-Льюис, и если первому такое амплуа, мягко скажем, не очень к лицу, то Рассел Кроу, имевший в своем арсенале героические роли, выглядел бы весьма солидно.

Nicholas Cage says he turned down playing Aragorn in Lord Of The Rings http://t.co/NLJmgyga6h pic.twitter.com/DNWVdEMOgs — The A.V. Club (@TheAVClub) October 1, 2015

А вот Дэй-Льюис, трижды удостоенный премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, словно сошел с английских картин XVI-XVII века и явно больше подходит для роли в какой-нибудь исторической драме, а не фэнтези (пусть и за столь гениальным авторством).

Люси Лоулесс могла достаться роль Галадриэль, а Гэндальфом могли с равной долей вероятности стать Шон Коннери и Кристофер Пламмер. И если второй обладает отдаленным сходством с привычным нам сэром Иэном МакКелленом, то некогда самый харизматичный агент 007 похож на разгневанного Вильгельма Баскервильского в образе короля Артура.

Así habría sido el cast de The Lord of the Rings si estos actores hubieran dicho que sí. pic.twitter.com/b34soXEa1D — Ubercine 📽 (@ubercine_) March 21, 2020

Кандидатура Лиама Нисона, вероятно, был бы крайне удачной на роль Боромира, а вот Ума Турман кажется слишком современной и брутальной для Арвен.

Итан Хоук мог бы вполне органично вписаться в антураж и стать малопримечательным Фарамиром, Эовин с Элисон Дуди имела все шансы стать несколько более обаятельной и задорной, а вот Теоден из Кевин Конуэя мог выйти на редкость устрашающим.

How The Lord of the Rings films would look with the cast they were meant to have:https://t.co/ajD4H3AMsO#LOTR pic.twitter.com/IgEIbhyz2P — Digital Spy (@digitalspy) March 21, 2020

С галереей можно ознакомиться здесь.