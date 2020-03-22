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22 марта 2020 г.

Распоряжение главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 63-РГ

Дата подписания 17 марта 2020 г.
Опубликован 22 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Республики Ингушетия от 27 февраля 2010 г. № 9-РЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 и в целях недопущения распространения на территории Республики Ингушетия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Ингушетия режим функционирования повышенной готовности с 00.00 17 марта 2020 г. и до особого распоряжения.

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов управления федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и органов местного самоуправления Республики Ингушетия:

организовать и провести комплекс мероприятий согласно введенному режиму функционирования;

сбор, обобщение и обмен информацией о складывающейся на территории Республики Ингушетия ситуации осуществлять через Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия (как органа повседневного управления).

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия Фаттахова Т. Н.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов




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