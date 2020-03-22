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22.03.2020 09:00
Рубрика: Общество

Какой вуз выбрать, чтобы зарабатывать полмиллиона рублей в месяц

Текст: Ирина Ивойлова
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Топ-10 самых высокооплачиваемых реальных вакансий. Выпускники каких вузов смогут их получить?

1. Главный инженер нефтеперерабатывающего завода - 800 тысяч рублей в месяц

2. Директор по маркетингу, рекламе и коммерции - от 700 тысяч рублей в месяц

3. Гинеколог-репродуктолог - 500 тысяч рублей в месяц

4. Генеральный директор золотодобывающей компании - 400 тысяч рублей в месяц

5. Директор завода (переезд на Алтай) - 400 тысяч рублей в месяц

6. Ведущий врач стоматолог-ортопед - 378 тысяч рублей в месяц

7. Руководитель службы разработки ПО - 350 тысяч рублей в месяц

8. Стоматолог-имплантолог - 300 тысяч рублей в месяц

9. Менеджер по продажам - до 300 тысяч в месяц

10. Анестезиолог-реаниматолог в наркологическую клинику - до 180 тысяч рублей в месяц.

Так выглядит "горячая" десятка, составленная по свежим базам данных порталов поиска работы.

В явном выигрыше - выпускники медвузов. Особенно те, которые учились на бюджете. А вот если вы, к примеру, будете учиться на стоматологии на платном отделении любого медвуза Москвы, то только на учебу в специалитете придется выложить почти 2 миллиона рублей! Плюс, скажем, ординатура. Еще 800 тысяч (!) за два года ординатуры.

К будущему главному инженеру нефтеперабатывающего завода есть конкретное требованию по образованию - нужен выпускник Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина, плюс допобразование по специальностям "механика", "гидравлика". Опыт работы не менее 10 лет. На сайте университета есть свежие объявления о практике в наших добывающих гигантах. Практика месяца на 2-3, и чаще всего - неоплачиваемая.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Готовы ли вузы к переходу на дистанционное обучение

Директором золотодобывающей компании можно стать, закончив специальность "горное дело". В России ее предлагают три десятка вузов. В их числе Санкт-Петербургский горный университет, РУДН, МИСиС, Магнитогорский государственный технический университет и другие вузы. Обязателен опыт работы и руководства коллективом, где не менее 500 сотрудников.

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС подтверждает, что высочайшие зарплаты на российском рынке труда - реальность. Только есть одно "но":

- Очень немногие - а это штучные позиции, получают высокие зарплаты. При этом зубной врач в районной поликлинике и стоматолог в частной клинике получают очень разные деньги. Молодежь идет в медвузы, а потом стремится получить места с хорошими заработками, но не всем удается, - отмечает Клячко. - Экономика и менеджмент остаются в топе приемов, поскольку все же при благоприятных условиях можно получить денежную работу. Но надо понимать, что повезет далеко не каждому и не всюду. Из провинции едут в Москву, думая, что повезет. Но везет далеко не всем.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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