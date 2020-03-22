Коронавирус впервые выявлен еще в двух странах Африки

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Уганде. Министр здравоохранения Джейн Асенг объявила, что коронавирусная инфекция обнаружена у 36-летнего жителя страны, который в субботу вернулся из Дубая. Заболевший изолирован и сейчас специалисты выявляют всех, с кем он контактировал.

Зафиксировали коронавирус и эритрейские медики, пишет ТАСС. По их данным, заразился 39-летний гражданин Эритреи с видом на жительство в Норвегии, откуда он прибыл в субботу в международный аэропорт Асмэры. Симптомы заболевания были выявлены при проверке в воздушной гавани.

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Позже вирус распространился за пределы материкового Китая и охватил более 150 стран. В мире заразились уже около 270 тысяч человек, скончались более 11 тысяч пациентов. При этом в КНР уже третьи сутки не выявляют заразившихся коронавирусом.